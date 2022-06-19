أمير القصيم يوجه بتخصيص بريد إلكتروني لتلقي مقترحات المواطنين حول البرامج السياحية

بريدة(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين حيال المبادرات والبرامج والمشاريع لمدن ومحافظات المنطقة، بالإضافة إلى المقترحات المرتبطة في البرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية بالمنطقة.

ويأتي توجيه سموه إنفاذًا لتحقيق مستهدفات مبادرة برنامج التوازن التنموي التي تأتي تأكيدًا في إعطاء كل محافظة بالمنطقة حقها من التنمية ووضع خارطة للمعطيات والمنجزات أمام متخذ القرار لكي يدرس ما يمكن أن يقدم للمحافظات الأخرى.

وروعي في مبادرة التوازن التنموي بالقصيم الشمولية في تحقيق المستهدفات لجميع العناصر والأبعاد التنموية بمنهجية تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتوسيع نطاقها التنموي لتشمل جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

يشار إلى أنه تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected]، لاستقبال المقترحات حيال البرامج والمبادرات والمشاريع بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة، فيما تم تخصيص البريد الإلكتروني [email protected] لتلقي الآراء والمقترحات حول البرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية والتاريخية بمنطقة القصيم.