مدارس القصائم العالمية بتبوك توفر وظائف شاغرة
كشفت مدارس القصائم العالمية بتبوك عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في (مختلف التخصصات).
وأوضحت المدارس أن التخصصات والوظائف المتاحة هي :
– لغة انجليزية.
– رياضيات.
– أحياء.
– كيمياء.
– فيزياء.
– لغة عربية.
– دراسات إسلامية، وغيرهم .
وأفادت بأن شروط التقديم على الوظيفة هي :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في التخصص.3- إجادة اللغة الإنجليزية.
وقالت: أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.
والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا
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