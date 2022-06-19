مدارس القصائم العالمية بتبوك توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس القصائم العالمية بتبوك عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في (مختلف التخصصات).

وأوضحت المدارس أن التخصصات والوظائف المتاحة هي :

– لغة انجليزية.

– رياضيات.

– أحياء.

– كيمياء.

– فيزياء.

– لغة عربية.

– دراسات إسلامية، وغيرهم .

وأفادت بأن شروط التقديم على الوظيفة هي :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في التخصص.3- إجادة اللغة الإنجليزية.

وقالت: أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا