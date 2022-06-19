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مدارس القصائم العالمية بتبوك توفر وظائف شاغرة

مدارس القصائم العالمية بتبوك توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس القصائم العالمية بتبوك عن توفر وظائف تعليمية وإدارية للجنسين في (مختلف التخصصات).

وأوضحت المدارس أن التخصصات والوظائف المتاحة هي :

– لغة انجليزية.
– رياضيات.
– أحياء.
– كيمياء.
– فيزياء.
– لغة عربية.
– دراسات إسلامية، وغيرهم .

وأفادت بأن شروط التقديم على الوظيفة هي :
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.2- درجة البكالوريوس في التخصص.3- إجادة اللغة الإنجليزية.

وقالت: أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م.

والتقديم من خلال الرابط التالي: هنا 

 

 


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