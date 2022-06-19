نصائح لتجنب مخاطر التهاب الأذن

أميرة خالد(صدى):

أوضح أحد أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور أنكيت جين، الأسباب الكامنة وراء التهابات الأذن وشارك بعض الأعراض التي يجب أخذها على محمل الجد، مؤكدًا أنه يمكن أن تكون الرطوبة الزائدة أرضًا خصبة للبكتيريا المسببة للعدوى الفطرية.

ويمكن أن تجعلك الحطام في الأذن والكدمات من سماعات الأذن أيضًا عرضة للإصابة بالتهابات الأذن. كما أن عدوى فطرية في الأذن تسمى فطار الأذن تؤثر سلبًا على الأذن، كما يمكن لبعض أنواع الحساسية مع البرد والإنفلونزا أن تسبب العدوى.

وذكر الخبير الصحي، بعض أعراض التهاب الأذن التي يجب أن تأخذها على محمل الجد، هي التورم والتهيج والحكة وخنق الأذنين وألم الأذن والإفرازات المائية والدوخة والصداع الشديد وضعف السمع وحتى الحمى، بينما يجب أن تحافظ على أذنيك نظيفتين وجافتين. يمكنك استخدام قطعة قماش قطنية جافة ونظيفة لنفسه.

ومن الضروري، أن تعتني بحلقك عن طريق تجنب الأطعمة والمشروبات الباردة، بقدر ما نحب استخدام سماعات الأذن ، يصبح من الضروري للغاية الحفاظ عليها نظيفة لتجنب العدوى. يمكنك استخدام رذاذ مطهر لإبقائه مطهّرًا تمامًا، يجب عدم تخطي الفحوصات المنتظمة مع أخصائي الأنف والأذن والحنجرة بعد كل 6 أشهر.