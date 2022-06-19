وظائف شاغرة لدى جامعة الملك فيصل

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك فيصل مُمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين (رجال / نساء) على نظام العقود، لحملة (شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى).

وأوضحت الجامعة، أن المؤهلات المطلوبة: (شهادة الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس فأعلى)، بينما الوظائف: مدير مكتب، أمين مكتبة، مُترجم، مأمور وثائق ومحفوظات، باحث إعلامي مساعد، علاقات عامة، مُصمم، مصوّر، مدرس لغة، مهندس شبكات، أخصائي أنظمة تشغيل، مُحلل ومصمم نظم، مطوّر برامج، وغيرها من الوظائف.

وتتمثل الطلبات، في: ملفاً واحداً بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: سيرة ذاتية للمتقدم، صورة من الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة، صورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت)، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

وأشارت إلى أن يبدأ التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1443/11/21هـ الموافق 2022/06/20م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م، وذلك عبر موقع جامعة الملك فيصل .