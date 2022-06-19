ديمبلي يفصح عن شرطًا أساسيًا من أجل الموافقة على الانضمام لتشيلسي

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن لاعب برشلونة الفرنسي عثمان ديمبلي مستعد للانضمام إلى تشيلسي، لكن مهاجم برشلونة الإسباني يرفض الجلوس على مقاعد البدلاء.

وأراد الألماني توماس توخيل، المدير الفني للنادي اللندني، التعاقد مع مهاجم برشلونة البالغ عمره 25 عامًا كبديل لروميلو لوكاكو.

ويُشار إلى أن ديمبلي يريد التأكد من توخيل، أنه سيكون لاعبًا أساسيا في تشيلسي ولن يخضع لتناوب صارم بين لاعبي الفريق، وذلك قبل أشهر قليلة على انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، إذ يريد أن يكون ضمن تشكيلة فرنسا بطلة العالم عندما تدافع عن لقبها في الدوحة.

والجدير بالذكر أن الفرنسي لعب تحت قيادة الألماني توخيل في بروسيا دورتموند، ووصفه المدرب بأنه ”موهبة مجنونة” ، كما أنه أدى أداء ديمبلي المذهل في ألمانيا إلى انتقاله إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 138 مليون جنيه إسترليني، مع دفع 97 مليون جنيه إسترليني مقدمًا.