لاعب مانشستر يونايتد يقاضي طالب مصري بتهمة التنمر

وكالات(صدى):

أجلت المحكمة الاقتصادية المصرية دعوى ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد ، ضد طالب مصري يتهمه فيها بالتنمر عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأقام موكلو “ماركوس” دعوى ضد الطالب المصري يتهمونه فيها بالسب والقذف وبعض التهم الأخرى.

ومن جهته، قال الطالب عن الدعوى المرفوعة بحقه: “أعاني ضغوطاً نفسية بسبب تلك القضية منذ أكثر من سنتين، لذلك حال البراءة لن أترك كل من تسبب في أذيَّتي”.

وتابع: “ملكيَّتي لحساب على مواقع التواصل لا تجزم أني مرتكب الجريمة، والبحث لم يتوصل لحقيقة الواقعة ولم يذكر اسم ماركوس في العبارات”.