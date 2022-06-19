مدارس التعاون النموذجية الأهلية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت مدارس التعاون النموذجية الأهلية بمدينة الرياض عن توفر، وظائف تعليمية وإدارية للعام الدراسي القادم 1444هـ في جميع التخصصات .

وأوضحت المدارس أن المسمى الوظيفي :

– معلمة (جميع التخصصات).

وأفادت بأن الشروط العامة هي :

1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

2- مؤهل تعليمي مناسب.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]