مدارس التعاون النموذجية الأهلية توفر وظائف شاغرة
كشفت مدارس التعاون النموذجية الأهلية بمدينة الرياض عن توفر، وظائف تعليمية وإدارية للعام الدراسي القادم 1444هـ في جميع التخصصات .
وأوضحت المدارس أن المسمى الوظيفي :
– معلمة (جميع التخصصات).
وأفادت بأن الشروط العامة هي :
1- أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
2- مؤهل تعليمي مناسب.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وللتقديم تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي : [email protected]
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