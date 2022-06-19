مسام ينزع 1.423 لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الرياض(صدى):

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2022م من انتزاع 1.423 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 19 لغمًا مضادًا للأفراد، و 316 لغمًا مضادًا للدبابات، و 1.087 ذخيرة غير متفجرة، وعبوة ناسفة واحدة.

وتمكَّن فريق “مسام” من نزع 125 لغمًا مضادًا للدبابات و 44 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، وفي محافظة الحديدة نزع 7 ذخائر غير متفجرة و 16 لغمًا مضادًا للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد بمديرية الخوخة، إضافة إلى نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حيس، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المضاربة بمحافظة لحج.

وفي محافظة مأرب نزع فريق مسام 64 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية الوادي، و 8 ألغام مضادة للأفراد و 300 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حريب، كما نزع في محافظة شبوة 17 لغمًا مضادًا للدبابات و 8 ألغام مضادة للأفراد و 713 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، ولغمين مضادين للدبابات في مديرية عسيلان.

ونجح فريق “مسام” في محافظة تعز من نزع 4 ألغام مضادة للدبابات و 4 ذخائر غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، و 4 ألغام مضادة للدبابات و 16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المخا، إضافة إلى نزع لغمين مضادين للأفراد و 23 لغمًا مضادًا للدبابات و 3 ذخائر غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويرتفع بذلك عدد الألغام التي نُزِعت حتى الآن خلال شهر يونيو إلى 4.196 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” 346 ألفًا و 570 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

في حين تواصل المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة من خلال المشروع تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، والإسهام في مساعدة الأشقاء اليمنيين لعيش حياة كريمة.