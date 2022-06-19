الهلال يسعى للتعاقد مع مهاجم بديلًا لـ إيغالو

ماجد محمد(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل تخطط لتأمين الرحيل المحتمل للمهاجم النيجيري أوديون إيغالو، بفتح ملف التعاقد مع مهاجم جديد.

وذكرت التقارير، أن الهلال أرسل كشافيه لمراقبة أكثر من اسم خارج المنطقة العربية، خاصة بعد العروض المغرية التي تلقاها أوديون إيغالو، ويمتلك مهاجم الهلال العديد من العروض في الدوري الفرنسي والأمريكي، فضلاً عن اهتمام بشكتاش التركي بخدماته.

وأشارت إلى وجود مفاوضات بين مسؤلي نادي بشكتاش التركي والمحترف النيجيري بصفوف الهلال، إيغالو؛ حيث رصد النادي التركي ميزانية مفتوحة للتعاقد مع المحترف النيجيري بصفوف الهلال.