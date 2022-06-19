” ابن جمعة“: التضخم ليس صحيحا أن تأثيره واحدا علينا جميعًا
قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن التضخم ليس صحيحا أن تأثيره واحدا علينا جميعًا.
وأشار فهد بن جمعة:”الذي يعاني من التضخم كبار السن، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض بسبب ما يشترونه بكميات غير متناسبة”.
وكان فهد بن جمعة، كشف عن 5 أشياء يجب محاصرة إيران بها، قائلا:”الوقت ينفذ ويجب محاصرة إيران بعمل التالي: وقف المفاوضات فلا فائدة منها، وتدمير برامجه النووية، ودعم حكومة تخدم الإيرانيين ومناهضة للخميني”.
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