” ابن جمعة“: التضخم ليس صحيحا أن تأثيره واحدا علينا جميعًا

عادل الحربي(صدى):

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة، إن التضخم ليس صحيحا أن تأثيره واحدا علينا جميعًا.

وأشار فهد بن جمعة:”الذي يعاني من التضخم كبار السن، والأشخاص ذوي الدخل المنخفض بسبب ما يشترونه بكميات غير متناسبة”.

وكان فهد بن جمعة، كشف عن 5 أشياء يجب محاصرة إيران بها، قائلا:”الوقت ينفذ ويجب محاصرة إيران بعمل التالي: وقف المفاوضات فلا فائدة منها، وتدمير برامجه النووية، ودعم حكومة تخدم الإيرانيين ومناهضة للخميني”.