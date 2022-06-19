إتاحة تطبيق حجز العربات لذوي الاحتياجات الخاصة بموسم الحج

مكة المكرمة(صدى):

قال وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة، عبدالحميد المالكي، إن رئاسة شؤون الحرمين تتيح تطبيق حجز العربات لذوي الاحتياجات الخاصة ومصاحف إلكترونية لذوي الإعاقة البصرية.

وأكد أن الرئاسة العامة حريصة على تقديم خدمات ذات جودة عالية لذوي الاحتياجات الخاصة وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن مثل هذه الخدمات تستهدف خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج هذا العام.