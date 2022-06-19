ضبط 3 متسولين أحدهم أدعى الإعاقة في الجوف

الجوف(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية في منطقة الجوف من ضبط عدد من المتسولين يقومون بممارسة التسول بطريقة مباشرة في الشوارع ومحطات الوقود.

وضبطت الجهات الأمنية مواطن يتسول داخل محطة وقود مدعيا أنه من ذوي الإعاقة وتبين عكس، كما ضبطت الجهات الأمنية مقيم من الجنسية البنجلاديشية يمارس التسول في الشوارع وبين المركبات.

كما شملت عمليات الضبط القبض على مواطن ومواطنة قاما بالتسول بطريقة مباشرة في الشوارع والطرق العامة.