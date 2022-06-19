بالفيديو.. الأخضر الأولمبي بطلًا لكأس آسيا

ماجد محمد(صدى):

تمكن المنتخب الوطني لكرة القدم من الفوز على منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ليتوج بطلا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وانتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا دون إحراز أي أهداف، وفي الشوط الثاني تمكن أحمد الغامدي من تسجيل هدف لصالح المنتخب الوطني.

ورفع اللاعب فراس البريكان رصيد الأخضر بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 74، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الوطني بهدفين نظيفين.