الجابر يعلق على فوز الأخضر الأولمبي: ألف مبروك للوطن 

نواف السالم(صدى):

علق لاعب ورئيس مجلس إدارة نادي الهلال سابقا، سامي الجابر، على الأخضر الأولمبي بطلاً لكأس آسيا تحت 23 عاما بعد فوزه على أوزبكستان.

وقال سامي الجابر:”ألف مبروك للوطن إنجاز جديد يضاف لمملكتنا الحبيبة بدعم سخي للرياضة من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم، مبروك لمعالي وزير الرياضة سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مبروك للوطن”.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ليتوج بطلا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.