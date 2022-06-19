وزير الرياضة: مبروك لوطننا ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري 

نواف السالم(صدى):

علق وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على فوز الأخضر الأولمبي على أوزبكستان، في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما.

وقال الأمير عبدالعزيز بن تركي:”أرفع خالص التهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد بمناسبة تحقيق منتخبنا الأولمبي بطولة كأس آسيا 2022 أبارك لأخي ياسر المسحل ولأعضاء “.

وتابع:”مبروك لوطننا الغالي ولأبطالنا والجهازين الفني والإداري كلنا فخر بما حققتم”.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم فاز على منتخب أوزبكستان في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ليتوج بطلا في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاما