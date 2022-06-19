صحة الحدود الشمالية تباشر حالة حاجة عراقية عانت من حالة مرضية
باشرت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية حالة ارتفاع سكر الدم لحاجة عراقية حتى تماثلت للشفاء.
وذكر متحدث صحة الحدود الشمالية فهد العنزي، أنه تم تقديم ما يلزم لمباشرة حالة الحاجة ، مؤكدا أنها التحقت بقافلة حجاج العراق، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.
وأكد أن المديرية سخرت جميع إمكانياتها بجانب توفير جميع الطواقم المدربة لاستقبال الحالات التي تحتاج للإسعاف.
فيديو | متحدث صحة الحدود الشمالية فهد العنزي: باشرت صحة الحدود الشمالية حالة ارتفاع لسكر الدم لحاجة عراقية حتى تماثلت للشفاء ثم التحاقها بقافلة حجاج العراق #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/OeI6MrM6jN
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022
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