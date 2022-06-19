  • الأحد 19 يونيو

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صحة الحدود الشمالية تباشر حالة حاجة عراقية عانت من حالة مرضية

صحة الحدود الشمالية تباشر حالة حاجة عراقية عانت من حالة مرضية
الحدود الشمالية(صدى):

باشرت مديرية الشؤون الصحية بالحدود الشمالية حالة ارتفاع سكر الدم لحاجة عراقية حتى تماثلت للشفاء.

وذكر متحدث صحة الحدود الشمالية فهد العنزي، أنه تم تقديم ما يلزم لمباشرة حالة الحاجة ، مؤكدا أنها التحقت بقافلة حجاج العراق، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

وأكد أن المديرية سخرت جميع إمكانياتها بجانب توفير جميع الطواقم المدربة لاستقبال الحالات التي تحتاج للإسعاف.


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