شاهد.. أحدث ظهور للفنانة نورا خلال احتفال عائلي 

القاهرة(صدى):

شاركت الفنانة المصرية، مي نور الشريف، صورا لها مع والدتها بوسي وشقيقتها سارة وخالتها نورا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ68، وذلك بعد احتفال عائلي بمناسبة عيد ميلادها.

وعقبت مي نور الشريف، على الصورة: “حبايبى برج الجوزاء خالتي نورا و سارة أختي حبيبتي ربنا يسعد قلبكوا ويحفظكوا لينا منورين حياتنا”.

وجاء ذلك احتفاءً بالفنانة المعتزلة منذ 26 عاماً، حيث سبق لنورا الزواج من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، ولاحقاًَ من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بعد اعتزالها التمثيل، لكنهما تطلقا عام 1998