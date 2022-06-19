التجارة توضح 7 حقوق يحصل عليها العميل عند صيانة سيـارته

الرياض(صدى):

أوضحت وزارة التجارة الحقوق التي يجب على الفرد أن يحصل عليها عند صيانة السيـارة، ومنها صيانة السيارة فـي أي مركز صيانة مستقل، دون أن يتأثر الضمان على أن تكون وفق توصيات المنتج.

وشملت هذه الحقوق أن يوفر الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، ويتحمـل الوكيـل تكاليف شـحن السيارة وإعادتها للعميل بعد صيانتها شـرط أن يكون الخلل مشمول بضمان المنتج، إذا كان أقرب مركز صيانة تابع للوكيل التجاري أو معتمـد منه يبعد عنك بمسافة تزيد عن 100 كـم.

كما تضمنت الحقوق تقدير تكلفـة أعمال الصيانة وقطع الغيار وتوثيقها، وعـدم إلزام بدفع تكاليف لم توافق عليها، وتحديد موعد الانتهـاء مـن أعمـال الصيانة في وثيقة مكتوبة وموقعة، كما يجـب عـلـى الوكيـل التجـاري البـدء بأعمـال الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ الطلـب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجربها سوى الوكيل.

كما يجب عـلـى الوكيـل التجـاري البـدء بأعمـال الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ الطلـب إذا كان نوع العطل أو الخدمة لا يجربها سوى الوكيل، واستلام وثيقة تبين حالة السيارة عند إحضارهـا والمحافظة عليهـا أثنـاء الصيانة,