العثور على مركبة مفقود عسفان عالقة وهو مترجل منه بمكة

مكة المكرمة(صدى):

انطلق عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من عسفان التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وعُثر على مركبته عالقة وهو مترجل منه، للمفقود وأن يحفظ الأبطال المشاركين.

وانتهت الجولة الأولى للبحث عن مفقود عسفان دون العثور عليه أو وجود أي مستجدات وسوف يستأنف البحث غدًا بعد الفجر.