العثور على مركبة مفقود عسفان عالقة وهو مترجل منه بمكة
انطلق عدد من أعضاء فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من عسفان التابعة لمنطقة مكة المكرمة.
وعُثر على مركبته عالقة وهو مترجل منه، للمفقود وأن يحفظ الأبطال المشاركين.
وانتهت الجولة الأولى للبحث عن مفقود عسفان دون العثور عليه أو وجود أي مستجدات وسوف يستأنف البحث غدًا بعد الفجر.
إقتصاد العسكر الذي يزيد الغموض[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ ساعة واحدة
اذا كانت روسيا تتمنى الحروب فلتعلن أمام العالم أنها تريد الحرب مع الدول الإسلامية حتى نفهم ونعرف أما سياسة الحرب بالوكالة وتمني الحروب لم تعد تجدي نفعاً المعارك يستفيد منها روسيا ومن هم على شاكلتها لا يرتاحون إلا برؤية الدم وذكروني يوم كنت في المتوسطة عندما تأتي مضاربات بين الطلاب يفزون الطلاب من فصولهم ويقولون هوشه هوشه ويجتمعون حولها وأنا لا أذهب وأرى ما يسمونها الهوشة بل أخرج من المدرسة كلها وأركب سيارتي وأمشي للبيت بعدما استأذن من مدير المدرسة وأذهب للخلود للنوم بعدما أشتري لي نصف شواية في ذلك الوقت عندما كانت رخيصه بـ 7 ريال