شؤون الحرمين تطلق غدًا مبادرة إنسانيون
قال المستشار الإعلامي في رئاسة شؤون الحرمين فهيم الحامد، إن رئاسة شؤون الحرمين أطلقت غدًا مبادرة ” إنسانيون” .
وتشمل المبادرة أن يقوم كل قطاع في الرئاسة بتقديم مبادرات إنسانية بحسب اختصاص كل جهة، وذلك وفقا لقناة الإخبارية.
يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين كشفت عن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، والتي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة بعد جائحة كورونا.
فيديو | المستشار الإعلامي في رئاسة شؤون الحرمين فهيم الحامد: رئاسة شؤون الحرمين تطلق غدا مبادرة " إنسانيون" لتقديم مبادرات إنسانية بحسب اختصاص كل جهة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/6qllzvdCPD
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022
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