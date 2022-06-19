شؤون الحرمين تطلق غدًا مبادرة إنسانيون

مكة المكرمة(صدى):

قال المستشار الإعلامي في رئاسة شؤون الحرمين فهيم الحامد، إن رئاسة شؤون الحرمين أطلقت غدًا مبادرة ” إنسانيون” .

وتشمل المبادرة أن يقوم كل قطاع في الرئاسة بتقديم مبادرات إنسانية بحسب اختصاص كل جهة، وذلك وفقا لقناة الإخبارية.

يذكر أن رئاسة شؤون الحرمين كشفت عن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، والتي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة بعد جائحة كورونا.