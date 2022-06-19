شاهد.. محامي: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال

علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي حمد الناجم، إن جانب القوامة ليس له علاقة بالأمور الشخصية، موضحا أن الزوج لا يحتج بقوامته على الزوجة أو على المرأة، وينطلق من هذا المنطلق ويحتج بهذه الحجة.

وأشار حمد الناجم:”يستند إلى النص الشرعي في أن القوامة تأذن له في أن يطلع على خصوصية الزوجة”.

وتابع أن استخدام بعض البرامج لاختراق خصوصية الزوجة ومتابعة جوالها، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويعتبر فعلًا مجرمًا وتنطبق عليه العقوية.