شاهد.. محامي: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال
أوضح المحامي حمد الناجم، إن جانب القوامة ليس له علاقة بالأمور الشخصية، موضحا أن الزوج لا يحتج بقوامته على الزوجة أو على المرأة، وينطلق من هذا المنطلق ويحتج بهذه الحجة.
وأشار حمد الناجم:”يستند إلى النص الشرعي في أن القوامة تأذن له في أن يطلع على خصوصية الزوجة”.
وتابع أن استخدام بعض البرامج لاختراق خصوصية الزوجة ومتابعة جوالها، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويعتبر فعلًا مجرمًا وتنطبق عليه العقوية.
فيديو | المحامي د. حمود الناجم:
جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال، وانتهاك خصوصية أحد الطرفين تعرضه للمعاقبة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/1JTXKoEk5m
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2022
واحد منصف[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 23 دقيقة
ليست المشكلة ان الزوج ينظر في جوال زوجته لكن المشكلة ان كثيرا من الزوجات تنظر في جوال زوجها لانهتقوم بتغيير ثوبه فتنظر إلى الاتصالات