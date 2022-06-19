  • الأحد 19 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد.. محامي: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال

شاهد.. محامي: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال

شاهد.. محامي: جانب القوامة لا يسمح للرجل بالاطلاع على خصوصية زوجته في الهاتف الجوال
علي القحطاني(صدى):

أوضح المحامي حمد الناجم، إن جانب القوامة ليس له علاقة بالأمور الشخصية، موضحا أن الزوج لا يحتج بقوامته على الزوجة أو على المرأة، وينطلق من هذا المنطلق ويحتج بهذه الحجة.

وأشار حمد الناجم:”يستند إلى النص الشرعي في أن القوامة تأذن له في أن يطلع على خصوصية الزوجة”.

وتابع أن استخدام بعض البرامج لاختراق خصوصية الزوجة ومتابعة جوالها، يعتبر انتهاكًا للخصوصية، ويعتبر فعلًا مجرمًا وتنطبق عليه العقوية.


الوسوم:, , , , ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 292 ] نشر منذ 23 دقيقة

ليست المشكلة ان الزوج ينظر في جوال زوجته لكن المشكلة ان كثيرا من الزوجات تنظر في جوال زوجها لانهتقوم بتغيير ثوبه فتنظر إلى الاتصالات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.