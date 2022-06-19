شاهد.. والد الطفل الذي سمع لأول مرة بعد زراعة قوقعة في الأذنين: العملية استغرقت 6 ساعات

عادل الحربي(صدى):

تحدث فضل النسي والد الطفل “وجدي”، الذي سمع الأصوات لأول مرة بعد زراعة قوقعة في الأذنين، عن تفاصيل جديدة حول العملية التي أجراها ابنه.

وقال فضل النسي، خلال لقاء مع قناة “الإخبارية”:”وجدي منذ ولادته يعاني من فقدان سمع حاد في أذنيه”، لافتا:”أجريت فحوصات قبل عامين في مستشفى الملك خالد”.

وتابع والد الطفل وجدي:”استغرقت العملية حوالي 6 ساعات، ونجحت بنسبة 99%”.