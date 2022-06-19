التأمينات الاجتماعية توضح أمثلة لتعويض الدفعة الواحدة

الرياض(صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لأمثلة التطبيقية لتعديل نظام التقاعد المدني ونظام التأمينات الاجتماعية حول “تعويض الدفعة الواحدة.

وأكدت أنه في حال كان مشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين، وكانت مدة خدمته 10 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة وبلغ بعد ذلك سن الستين فأنه سيستحق معاشا ببلوغ سن الستين.

وأضافت أنه في حال كان المشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين، وكانت مدة خدمته 5 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة، وبلغ بعد ذلك سن الستين، فأنه يحـق لـه الحصول على معاش ببلوغ سن الستين من خلال طلب ضم مدة اعتبارية بما يكمل مدة العشر سنوات، وفي حال عدم رغبته استخدام هذا الحق فيكون استحقاقه ببلوغ سن الستين لتعويض الدفعة الواحدة.

ونوهت بأنه في حال كان مشترك انتهت خدمته قبل بلوغ سن الستين، وكانت مدة خدمته 4 سنوات في تاريخ انتهاء الخدمة ثم بلغ بعد ذلك الستين، فأنه يستحق تعويض الدفعة الواحدة ببلوغ سن الستين.