الجيش المصري يعلن سقوط طائرة مقاتلة

القاهرة(صدى):

أعلن الجيش المصري، مساء أمس الأحد، سقوط طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني، مشيرا إلى نجاة قائدها.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ في بيان للجيش المصري، إنه ”في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية، الأحد، سقطت طائرة مقاتلة في إحدى مناطق التدريب“.

وذكر البيان أن الحادث جاء نتيجة عطل فني، لافتًا إلى نجاة قائد الطائرة المقاتلة، فيما لم يشر الجيش المصري إلى المنطقة التي سقطت بها الطائرة على وجه التحديد، كما لم يعلن طراز الطائرة وأي تفاصيل أخرى.