الكشف عن الحالة الصحية للفنان محمد الحلو بعد عملية جراحية خطيرة

القاهرة(صدى):

كشف حمادة الحلو نجل الفنان المصري محمد الحلو تفاصيل الحالة الصحية لوالده بعد خروجه من غرفة العمليات.

وكان الفنان المصري قد خضع لعملية، يوم الأحد، وصفت بأنها عملية جراحية ”خطيرة“ في الساقين، استمرت لمدة 6 ساعات.

وطمأن حمادة الحلو جمهور والده قائلا: أطول 5 ساعات في حياتي، لكن الحمد لله بابا خرج من غرفة العمليات حالًا بعد تركيب 6 دعامات.

يذكر أن حمادة الحلو قد كشف، يوم الأربعاء الماضي، عن إصابة والده بوعكة صحية خطيرة تتمثل بانسداد شرايين الساقين بنسبة عالية تتطلب خضوعه لجراحة عاجلة.