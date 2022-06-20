فلسطين تطالب بالسلاح الذي قُتلت به شيرين أبو عاقلة

القدس المحتلة(صدى):

طالبت السلطة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي بتسليمها البندقية التي استخدمت في قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لاغتيالها.

وكان الفلسطينيون رفضوا طلبا إسرائيلياً بإجراء تحقيق مشترك، مشدّدين على أنّ كل “المؤشّرات والدلائل والشهود يؤكدون اغتيالها من جانب وحدات خاصة إسرائيلية”.

وقال رئيس الوزراء محمد اشتية خلال الحفل الذي أقيم في مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة “رفضنا تسليمهم الرصاصة، بل ونطالبهم بتسليم البندقية التي اغتالت شيرين أبو عاقلة”.

يذكر أن أبو عاقلة قتلت في 11 مايو المنصرم برصاصة اخترقت الخوذة الواقية التي كانت ترتديها كما كانت ترتدي سترة واقية مخصصة للصحفيين خلال تغطيتها لعملية إسرائيلية في مخيم جنين للاجئين.