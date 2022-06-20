العراق تعلن عودة الكوليرا

بغداد(صدى):

أعلنت الحكومة العراقية، أمس الأحد عن إصابة 13 شخصا بمرض الكوليرا، 10 منهم في محافظة السليمانية التي لم تشهد ظهور المرض منذ 10 سنوات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، إن مختبر الصحة العامة المركزي في وزارة الصحة الاتحادية شخص 13 إصابة بالكوليرا في العراق، وسجلت 10 إصابات في محافظة السليمانية، واثنتان في محافظة المثنى، وواحدة في محافظة كركوك.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن الكوليرا مرض متوطن في الشرق الأوسط، وتعود “آخر موجة وبائية في العراق للعام 2015.