بعد استشهاده بمكافحة حريق..مدير مدني الرياض ينقل تعازي وزير الداخلية لأسرة الحارثي

نايف السالم(صدى):

نقل مدير الدفاع المدني في منطقة الرياض، اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة، تعازي ومواساة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية لوالد وأشقاء الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق نشب في أحد المنازل بمدينة الرياض.

وكان الدفاع المدني، أعلن أمس الأحد، استشهاد أحد أفراده أثناء مكافحة حريق في الرياض.

ونعت المديرية العامة للدفاع المدني الجندي أول ممدوح بن صالح الحارثي، الذي استشهد أثناء مكافحة حريق في منزل.

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