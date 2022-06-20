الصرامي: مسيرة فراس البريكان أفضل من ماجد عبدالله

علي القحطاني (صدى):

صرح المتحدث السابق لنادي النصر سعود الصرامي، بأن مسيرة فراس البريكان لاعب المنتخب الوطني خلال أول خمس سنوات مع المنتخب أفضل من مسيرة الأسطورة ماجد عبدالله.

وقال الصرامي: البريكان أفضل من ماجد عبدالله، كأرقام وبطولات وأنا مسؤول عن كلامي، ماجد عبدالله في أول 5 سنوات من مسيرته لم يحقق إنجازات في ذلك الوقت، لكن البريكان حقق الوصول لكأس العالم مع المنتخب الأول، وبطولة كأس آسيا ، وغيرها.

وكان فراس البريكان تألق بشكل لافت مع الأخضر تحت 23 عامًا ضمن منافسات كأس آسيا، ليكون من أبرز لاعبيه في البطولة.

ونجح المنتخب الوطني تحت 23 عامًا في التتويج بلقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على أوزبكستان بهدفين دون رد في المباراة النهائية.