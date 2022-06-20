سوسن البهيتي تشعل مهرجان الأوبرا الدولي بالبوليفارد

الرياض(صدى):

أشعلت الفنانة الأوبرالية السعودية سوسن البهيتي الأمسية الغنائية الأولى من مهرجان “الأوبرا الدولي”، الذي تنظمه وزارة الثقافة، على مسرح أبوبكر سالم في بوليفارد الرياض.

وأدت البهيتي مجموعة من الأعمال الأوبرالية الشهيرة كمقطوعة “Habanera” التي كتبها الموسيقي جورج بيزيه عام 1875، وكذلك معزوفة “أو ميو بابينو كارو”.

وأطربت الجمهور بفقرات موسيقية عريقة من أوبرا “شمشمون ودليلة”،مختتمة بأغنية من موسيقى الفيلم الإيطالي الشهير “سينما باراديسو”.