ابنة نجم منتخب مصر السابق توجه له اتهامات غير أخلاقية

طلال الغامدي(صدى):

خرجت ابنة حسني عبد ربه، نجم منتخب مصر ولاعب نادي الإسماعيلي السابق، ومدير الكرة الحالي لفريق “الدراويش”، موجهة انتقادات لاذعة لوالدها.

واتهمت ابنة حسن عبد ربه والدها بالتسبب في إيذائها هي وإخوتها، مشيرة إلى أنه كان يتنمر عليها أمام أصدقائه بسبب زيادة وزنها.

وأشارت إلى أن والدها صفعها على وجهها يوماً لأنها طلبت منه 200 جنيه بعد أن كان يمنحهم نحو 20 ألف جنيه نفقة شهرية، مضيفة أنه ظل لمدة عام كامل لا ينفق عليها هي وإخوتها.

واشتكت ابنة حسني عبد ربه من إهماله لها بسبب زوجته الثانية، التي وجهت إليها اتهامات غير أخلاقية.

وأتت هذه التصريحات متزامنة مع تعليق حسني عبد ربه قبل ساعات على واقعة إجبار طفل على خلع قميص النادي الأهلي، أثناء اختبارات الناشئين بالنادي الإسماعيلي.