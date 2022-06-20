الكويت تشهد أطول نهار في الخليج

خالد الظفيري(صدى):

أعلن مركز العجيري العلمي، أن الكويت ستشهد غدا الثلاثاء أطول عدد ساعات للنهار هذه السنة في منطقة الخليج، بواقع 14 ساعة ودقيقتين مقابل تسع ساعات و58 دقيقة لليل.

وقال مدير العلاقات العامة في المركز خالد الجمعان، أمس، إن ذلك عائد إلى الموقع الجغرافي للكويت في الطرف الشمالي للخليج العربي.

وأضاف: كلما كان الاتجاه شمالا ازداد عدد ساعات النهار وصولا للقطب الشمالي الذي يبلغ عدد ساعات نهاره ستة أشهر متواصلة.

وأشار إلى أن هذا الحدث يتكرر سنويا بسبب حركة أشعة الشمس ظاهريا وبلوغها أقصى مدى لها في نصف الكرة الشمالي، موضحا أن تأثير هذا الأمر ينحصر في عامل الحرارة التي تشتد هذه الفترة من كل عام.

ولفت إلى أنه من العوامل الرئيسية لارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة ارتفاع زاوية سقوط أشعة الشمس التي تكون شبه عمودية على المنطقة وتحديدا في الكويت، إضافة إلى ازدياد عدد ساعات النهار أو “عدد ساعات التسخين”.