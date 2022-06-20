سفارة المملكة لدى بلجيكا تؤكد أن هناك شركات وهمية تروج بيع السيارات

علي القحطاني(صدى):

حذّرت سفارة المملكة لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، المواطنين من عمليات الاحتيال التي تروج لها بعض الشركات الوهمية في مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت.

وأكدت السفارة أن هذه الشركات تروج لبيع السيارات والبضائع وشحنها إلى المملكة، وذلك من خلال استخدام عناوين وهواتف في مملكة بلجيكا، وهناك من وقع بالفعل ضحية هذه العملية.

والجدير بالذكر أن السفارة تأمل من المواطنين الحذر من تلك العمليات الوهمية، طالبةً عدم التردد بالتواصل مع السفارة عبر الجوال أو البريد الإلكتروني.