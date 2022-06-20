طريقة مواجهة حرارة المنزل في الصيف

أميرة خالد(صدى):

كشف مركز حماية المستهلك بشمال “الراين- وستفاليا” الألمانية، أنه يمكن التغلب على ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بالمنزل بخطوة واحدة، تتمثل في تهوية المنزل جيدًا في الصباح الباكر وفي المساء، وليس أثناء النهار.

وأكد المركز، أنه يجب منع دخول أشعة الشمس إلى المنزل عبر النوافذ نهارًا، وذلك بتظليل النوافذ بالستائر الخارجية ومصاريع النوافذ.

وأشار إلى أهمية إيقاف تشغيل مصادر الحرارة غير الضرورية، مبينًا أن تشغيل أي جهاز كمبيوتر أو تلفزيون أو مصباح يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة.