مركز الابتكار وريادة الأعمال (آي بي) يوفر وظائف شاغرة
كشف مركز الابتكار وريادة الأعمال (آي بي) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام.
وأوضح المركز أن المسميات الوظفية هي:
1- مطوّر تطبيقات:
– الدبلوم أو البكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات والحاسب الآلي.
– مهارات تحليل النظم واختبار التطبيقات وضمان الجودة.
2- أخصائي تشغيل:
– شهادة دبلوم أو البكالوريوس.
– معرفة شاملة عن ريادة الأعمال ومهارات إدارة مكتبية ومهارات تقنية.
3- أخصائي ريادة أعمال:
– درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال.
– خبرة 3 سنوات في تطوير الأعمال.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
وقال أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا
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