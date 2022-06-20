مركز الابتكار وريادة الأعمال (آي بي) يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز الابتكار وريادة الأعمال (آي بي) عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة الدبلوم فأعلى بالدمام.

وأوضح المركز أن المسميات الوظفية هي:

1- مطوّر تطبيقات:

– الدبلوم أو البكالوريوس في أحد تخصصات تقنية المعلومات والحاسب الآلي.

– مهارات تحليل النظم واختبار التطبيقات وضمان الجودة.

2- أخصائي تشغيل:

– شهادة دبلوم أو البكالوريوس.

– معرفة شاملة عن ريادة الأعمال ومهارات إدارة مكتبية ومهارات تقنية.

3- أخصائي ريادة أعمال:

– درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال.

– خبرة 3 سنوات في تطوير الأعمال.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

وقال أن طريقة التقديم من خلال الرابط التالي : هنا