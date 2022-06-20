ديوان المظالم يُحدّث استبانة قياس آراء المستفيدين من منصة معين الرقمية

الرياض(صدى):

حدّث ديوان المظالم ممثلًا بفريق تطوير منصة معين الرقمية استبانة قياس آراء المستفيدين واستقصاء مقترحاتهم.

وشملت المؤشرات المحدثة تحديد صفة المستفيد من الخدمة ونوع الخدمة مع تعديل خيارات الإجابة؛ بهدف الاستفادة من ذلك في تحليل البيانات بحسب صفة المستفيد ورفع دقة قياس اتجاهات وآراء المستفيدين، ومعرفة الآراء حيال دور التقنية في العملية القضائية وما تتطلبه من سلاسة الإجراءات إضافة إلى وضوح المهام ومستوى إنجاز الدعاوى.

ويعمل ديوان المظالم بمتابعة من معالي رئيسه الشيخ الدكتور خالد اليوسف، على تمكين المستفيد من تقييم ما يقدم له من خدمات في سبيل تطويرها وتحسين مستوى الخدمات القضائية بمنصة معين الرقمية.