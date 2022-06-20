4 طرق منزلية لمعالجة ضغط الدم المنخفض لدى الحامل

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الحوامل من ضغط الدم المنخفض ، ويمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم سببه عدة عوامل مثل الجفاف، والراحة لفترات طويلة ، ونقص التغذية، وانخفاض حجم الدم، لذلك إليك بعض العلاجات المنزلية:

1- عصير الجزر والشمندر:

يمكن أن يساعد بدء الحامل يومها بكوب من عصير الجزر الطازج مع العسل في الحفاظ على ضغط الدم لأنها تساعد في تنظيم وظائف القلب والكلى.

2-كوب من شاي عرق السوس:

يمكن أن يساعد في تطبيع ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات الكورتيزول، بالإضافة إلى أنه يساعد في الأداء الصحي للأدرينالين.

3- تناول الكافيين :

يساعد تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت.

4. أوراق تولسي:

تساعد في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى Eugenol والتي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.