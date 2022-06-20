4 طرق منزلية لمعالجة ضغط الدم المنخفض لدى الحامل
تعاني الكثير من الحوامل من ضغط الدم المنخفض ، ويمكن أن يكون انخفاض ضغط الدم سببه عدة عوامل مثل الجفاف، والراحة لفترات طويلة ، ونقص التغذية، وانخفاض حجم الدم، لذلك إليك بعض العلاجات المنزلية:
1- عصير الجزر والشمندر:
يمكن أن يساعد بدء الحامل يومها بكوب من عصير الجزر الطازج مع العسل في الحفاظ على ضغط الدم لأنها تساعد في تنظيم وظائف القلب والكلى.
2-كوب من شاي عرق السوس:
يمكن أن يساعد في تطبيع ضغط الدم الناتج عن انخفاض مستويات الكورتيزول، بالإضافة إلى أنه يساعد في الأداء الصحي للأدرينالين.
3- تناول الكافيين :
يساعد تناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل الشاي أو القهوة في زيادة ضغط الدم بشكل مؤقت.
4. أوراق تولسي:
تساعد في تنظيم ضغط الدم كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تسمى Eugenol والتي تحافظ على ضغط الدم تحت السيطرة وتخفض مستويات الكوليسترول.
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