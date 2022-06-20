وظائف شاغرة لدى جامعة الإمام

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمعهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، بدوام كامل أو جزئي بنظام التعاقد للتخصصات.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مُ​​صمم جرافيك​​، مُصمم موشن جرافيك، مسوّق رقمي، صانع محتوى، مدير مالي، مُدرب معتمد، مُستشار مالي، مُستشار إداري، مُستشار تقني، مُستشار تعليمي، ومتخصص في إدارة الفعاليات.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ أمس الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م، وذلك عبر نموذج التقديم .