فهد الروقي: الهلال والاتحاد أكبر ناديين في تاريخ الكرة السعودية (فيديو)

طلال الغامدي(صدى):

أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، أن نادي الهلال والاتحاد أكبر ناديين في تاريخ الكرة السعودية، لافتًا أن الساحة الرياضية لن تجزم لفوز الهلال على الفتح أو على الفيصلي، كما أنها لن تجزم أيضًا بفوز الاتحاد على الاتفاق.

وقال فهد الروقي خلال مداخلة على “برنامج الحصاد الرياضي “: أن الهدف من الرؤية هو إخراج أبطال قادرين على تحقيق البطولات من الأندية التي لم تكن تحظى بالحصول عليها.