فهد الروقي: الهلال والاتحاد أكبر ناديين في تاريخ الكرة السعودية (فيديو)
أكد الناقد الرياضي فهد الروقي، أن نادي الهلال والاتحاد أكبر ناديين في تاريخ الكرة السعودية، لافتًا أن الساحة الرياضية لن تجزم لفوز الهلال على الفتح أو على الفيصلي، كما أنها لن تجزم أيضًا بفوز الاتحاد على الاتفاق.
وقال فهد الروقي خلال مداخلة على “برنامج الحصاد الرياضي “: أن الهدف من الرؤية هو إخراج أبطال قادرين على تحقيق البطولات من الأندية التي لم تكن تحظى بالحصول عليها.
فهد الروقي :
"الهلال والاتحاد" أكبر ناديين في تاريخ الكرة السعودية ..
الحصاد الرياضي …@fahdalruqi pic.twitter.com/j8s8cqLl4O
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2022
alfahd42[ عدد التعليقات: 23928 ] نشر منذ 44 دقيقة
الهلال والاتحاد وجميع اندية الوطن مايشرفهم شهادتك
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 1036 ] نشر منذ 17 دقيقة
أتوقع لو سؤال فيه مواساه وتعزيه، صاحبنا هذا لازم يحشر التعصب والميول فالمواساة والتعزية.