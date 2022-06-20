كاتب اقتصادي يوضح هل سيستمر الانخفاض الحالي للعملات الرقمية أم تذبذب مؤقت (فيديو)
أوضح الكاتب الاقتصادي أحمد الخطيب، أن الانخفاض الحالي للعملات الرقمية، كان مستوى تاريخي من قبل سنتين.
وقال “الخطيب ” خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”: أن الوضع الحالي يعتبر أصل استثماري عالي التذبذب، عليه اقبال كبير من المتضاربين”، مُشيرًا إلى أن التنبؤ بوصول قاع معين صعب حاليًا .
وأضاف ” الخطيب” : أن أسباب انهيار بعض العملات الرقمية، هو ابتعاد المستثمرين عن أصول استثمارية ذات مخاطر عالية بسبب رفع الفائدة”، بالإضافة إلى ما يشهدة العالم من تقلبات وعدم وضوح ف المناخ الاقتصادي بشكل عام.
فيديو | ما أسباب انهيار بعض #العملات_الرقمية؟
الكاتب الاقتصادي أحمد الخطيب يوضحها لـ #هنا_الرياض pic.twitter.com/2y9tBr6XR0
— هنا الرياض (@herealriyadh) June 19, 2022
فيديو | هل سيستمر الانخفاض الحالي لـ #العملات_الرقمية أم تذبذب مؤقت؟#هنا_الرياض pic.twitter.com/o0iHmLJxl2
— هنا الرياض (@herealriyadh) June 19, 2022
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