كاتب اقتصادي يوضح هل سيستمر الانخفاض الحالي للعملات الرقمية‬⁩ أم تذبذب مؤقت (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الكاتب الاقتصادي أحمد الخطيب، أن الانخفاض الحالي للعملات الرقمية، كان مستوى تاريخي من قبل سنتين.

وقال “الخطيب ” خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”: أن الوضع الحالي يعتبر أصل استثماري عالي التذبذب، عليه اقبال كبير من المتضاربين”، مُشيرًا إلى أن التنبؤ بوصول قاع معين صعب حاليًا .

وأضاف ” الخطيب” : أن أسباب انهيار بعض ⁧‫العملات الرقمية‬⁩، هو ابتعاد المستثمرين عن أصول استثمارية ذات مخاطر عالية بسبب رفع الفائدة”، بالإضافة إلى ما يشهدة العالم من تقلبات وعدم وضوح ف المناخ الاقتصادي بشكل عام.