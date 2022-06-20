الأرصاد: رياح سطحية مثيرة للأتربة على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك
أكد المركز الوطني للأرصاد، أنه من اليوم الاثنين وحتى الخميس، ستنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (السافي)على الأجزاء الساحلية لمناطق تبوك .
وقال المركز عبر حسابه الشخصي على تويتر :” أن المناطق التي ستنشط بها الرياح المثيرة للأتربة والغبار، مكة المكرمة والمدينة المنورة (ضباء الوجه أملج ينبع رابغ جدة الليث) خاصة على الطرق السريعة، كما أنه توقع أن تؤدي إلى؛ ارتفاع للأمواج.
والجدير بالذكر أن المركز نبّه صباح اليوم، من رياح نشطة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات الوجه وأملج وضباء، تستمر حتى الساعة السابعة مساءً .
🛑من الإثنين إلى الخميس تنشط #الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار (السافي)على الأجزاء الساحلية لمناطق #تبوك #مكة_المكرمة #المدينة_المنورة (ضباء الوجه أملج ينبع رابغ جدة الليث)خاصة على الطرق السريعة, كما يتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع للأمواج.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/7KGRtcH0Sd
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) June 20, 2022
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