قرية تقوم بحظر الزواج على الملتحين

نيودلهي(صدى):

وضعت بلدة في ولاية راجستان الهندية عدة قرارات غريبة، حيث أنها قامت بحظر الزواج على الشباب الملتحين إلا بعد الحلاقة.

كما أن البلدية اتخذت العديد من القرارات المهمة الأخرى لخفض تكاليف حفلات الزفاف وجعلها أكثر بساطة، ومن بينها حظر الأفيون خلال مراسم الزفاف، وإلغاء رقصات Bandoli DJ.

ووضعت البلدية غرامة على من ينفق ثروة على الملابس والديكورات، لتنظيم احتفالات باهظة قائمة على موضوع معين باسم الموضة.

والجدير بالذكر أن هناك حوالي 20000 شخص هاجر من 19 قرية من مجتمع كوماوات، إلى مدن مختلفة وسيتعين عليهم أيضًا اتباع قواعد موطنهم الأم حتى لو أدوا طقوسًا في المدن التي انتقلوا فيها.