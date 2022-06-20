مذيعة بريطانية تتنبأ بوفاتها قبلها بيوم

لندن(صدى):

فارقت أيدين كينيدي، مقدمت البرامج السابقة في قناة UTV البريطانية، الحياة عن عمر يناهز 43 عامًا بعد معركة مع مرض عضال وهو مرض مزمن يصيب بصعوبة في التنفس والارهاق.

وأخبرت مذيعة الأخبار المحبوبة، والتي كانت تعمل بانتظام على UTV ، النسخة الأيرلندية من ITV ، متابعيها البالغ عددهم 16600 أنها “ذاهبة إلى المنزل لتموت” بعد فترة مرضية في المستشفى.

وكتبت المذيعة الراحلة، يوم الجمعة: “لذا لم تسر الحياة على ما يرام وأنا مريضة كما كنت عندما ذهبت إلى المستشفى ، لذا فأنا أعود إلى المنزل للموت”، وفي اليوم الثاني من هذه التدوينة، أكدت صديقة المذيعة إيما ليتل بينجلي يوم السبت وفاة المذيعة أيدين.

وغردت صديقتها قائلة: “محطمة للغاية. ماتت صديقتي الجميلة ، المضحك ، اللطيف أيدين. سأفتقدها بشدة. التقينا قبل 22 عامًا عندما تقاسمنا غرفة في العاصمة وأصبحنا أصدقاء راسخين. وداعا أيتها الفتاة الجميلة”.