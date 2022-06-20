شركة تكافل الراجحي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة تكافل الراجحي عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في (الرياض، جدة، الدمام).

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير دعم التطبيقات (الرياض)، استشاري مبيعات الشركات (الدمام)، استشاري مبيعات الشركات الصحية (جدة)، مساعد مدير دعم العمليات الرقمية (الرياض)، مدير حسابات المبيعات الطبية (جدة)، أخصائي الامتثال (الرياض)، مدير علاقات التأمين المصرفي (جدة)، مُصمم جرافيك (الرياض).

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):

1- مدير دعم التطبيقات (الرياض):

2- استشاري مبيعات الشركات (الدمام):

3- استشاري مبيعات الشركات الصحية (جدة):

4- مساعد مدير دعم العمليات الرقمية (الرياض):

5- مدير حسابات المبيعات الطبية (جدة):

6- أخصائي الامتثال (الرياض):

7- مدير علاقات التأمين المصرفي (جدة):

8- مُصمم جرافيك (الرياض):