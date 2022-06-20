معنى اسم علامة ألفا روميو الإيطالية

أميرة خالد(صدى):

تعد الفا روميو هي شركة إيطالية لصناعة السيارات تأسست في يونيو 1910، وتختص بتصنيع السيارات الفاخرة والرياضية، حيث معنى كلمة ألفا هو اختصار الحروف الأولى لاسمها التأسيسي “أنونيما لومباردا فابريكا أوتوموبيلي” ؛ أنونيما تعني مجهول وهي صورة قانونية للشركات آنذاك.

ويعني هذا الاسم مصنع لومبارديا لصناعة السيارات وذلك لأن مدينة ميلانو الإيطالية التي تأسس فيها المصنع تقع في اقليم لومبارديا الإيطالي، وبعد 5 سنوات فقط من تأسيس الشركة، استحوذ عليها رجل أعمال الإيطالي المهندس نيكولا روميو وهو من عائلة ثرية إيطالية معروفة في إيطاليا.

ومن هنا جاءت اسم الشركة بعد أن اطلق على الشركة اسم عائلته لتكريمها؛ لتولد بالتالي علامة ألفا روميو العريقة والتي أصبح لها مكانة عظيمة في صناعة السيارات بفضل السيارات الرياضية التي أطلقتها في الأعوام الماضية، مثل جوليا وجوليتا وستيلفيو.