بالفيديو.. استشاري يوضح أضرار عملية تخريم الصرة

أميرة خالد(صدى):

أوضح استشاري الأمراض الجلدية، الدكتور هشام المداح، أضرار عملية تخريم الصرة، لافتًا إلى أن هذا الأمر سيئ جدًا خاصة للفتيات.

وأكد الدكتور هشام المداح، أن ذلك يمثل خطورة على الفتيات في حال الحمل، ناصحًا بعدم تخريم الأماكن غير الاعتيادية، مضيفًا أن تخريم الأنف علامة غير صحية.

وأشار استشاري الجلدية، إلى أن “التخريم” يسبب التهابات شديدة تصل إلى الغضروف؛ حيث يصعب الالتئام، بحسب برنامج “صباح السعودية” عبر قناة “السعودية”.