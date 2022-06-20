الشبل يوضح حكم استخدام المرأة للوشم المؤقت ووصفه الوشم الإسلامي (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل، الأستاذ في العقيدة والمذاهب المعاصرة، أن وصف الوشم بالإسلامي، أقاويل يستعملها من لا علم له، كتمثيل إسلامي ، تاتو إسلامي .

وقال “الشبل” خلال مداخلة على برنامج “فتاوي “: العبرة بالأسماء والمصطلحات الشرعية لا بما أحدثه الناس”، مُشيرًا إلى أنه ليس هناك تاتو إسلامي ولا وشم إسلامي .

وتابع الشبل :” أن التاتو درب من دروب الوشم وإن كان مؤقتًا، والموشم مُحرمًا سواء كان دائم أو مؤقت “.

وأضاف :” أن ما يطلق عليه البعض وشم مؤقت، بُحث فيه مع أهل الخبرة وتبيّن أنه يظهر جليًا واضحًا ستة أشهر وبعضه، نحو السنة ثم يبدأ بغيب تدريجيًا وبالتالي؛ بقيَ له حُكم الوشم وبقي فيه التحريم”، لافتًا أنه كبيرة من الكبائر .

ونصح ” الشبل ” النساء بعدم العبث بحواجبهن، مُشيرًا إلى أن إنفاق الأموال في ذلك معصية لله عز وچل، لأنه صورة من صور بذل الأموال في غير وجهه .