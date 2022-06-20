بالفيديو.. اشتعال محرك طائرة هندية على متنها 185 راكبًا

نيودلهي(صدى):

هبطت طائرة هندية على متنها 185 راكباً وكانت متجهة إلى مدينة دلهي، اضطراريا بعد 15 دقيقة فقط من إقلاعها بعد اشتعال محركها الأيسر.

وقال مسؤولون أن الطائرة هبطت اضطراريًّا في مدينة باتنا شرقي الهند اليوم، بعد أن اشتعلت النيران في محركها الأيسر أثناء الرحلة؛ حيث تم إجلاء ركاب الطائرة التابعة لشركة “سبايس جيت” للطيران منخفضة التكلفة، بعدما عاود الطيار الهبوط في باتنا بُعَيد إقلاعها.

وصرح قاضي المنطقة شاندراشيخار سينغ للصحافيين: “عادت الطائرة إلى مطار باتنا بعد أن لاحظ سكانٌ حريقًا في الجناح الأيسر للطائرة، وأبلغوا المسؤولين في المطار”، مضيفًا: “تم إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 185 بأمان، وسبب الحريق مشكلةٌ فنية يقوم الفريق الهندسي بفحصها”.