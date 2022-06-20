بلعمري ينضم إلى صفوف نادي الخليج

تعاقد نادي الخليج رسميا مع المدافع الجزائري جمال بلعمري، في صفقة انتقال حر، بعدما فسخ نادي قطر القطري، العقد معه، بالتراضي بين الطرفين في أبريل 2022.

وكان بلعمري قد لعب في صفوف الشباب خلال الفترة من 2016 حتى رحيله في 2020، حيث قضى موسماً مع أولمبيك ليون ثم انتقل إلى قطر القطري قبل أن يصبح لاعباً حراً منذ أبريل الماضي.

واندلعت أزمة سابقة بين النجم الجزائري ونادي الشباب، حيث أصدرت لجنة المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارها النهائي بشأن قضية الشباب ضد مدافعه السابق، بتعويض مالي ضد الأخير، بسبب انتقاله إلى ليون الفرنسي دون الحصول على وثائق رحيله من الليوث.