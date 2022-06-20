أمانة جدة تعلن قرب انتهاء المدة الزمنية لتسوير الأراضي الفضاء

جدة(صدى):

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الاثنين، أنه ‏تبقى 10 أيام على المهلة الزمنية التي أعلنتها لتسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسية في مرحلته الأولى، والتي تشمل 11 طريق ومحور رئيسي.

وطالبت الأمانة ملاك العقارات في المواقع المستهدفة بسرعة تسوير أراضيهم خلال المهلة المتبقية تجنبا لتطبيق الجزاءات النظامية، وذلك قبل تاريخ 2022/7/1م.

وذكرت أمانة جدة أن الطرق والمحاور الرئيسية المستهدفة هي: طريق الملك عبدالعزيز الأندلس، طريق الأمير ماجد بن عبدالعزيز، طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز،طريق الملك فهد بن عبدالعزيز ، طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز، طريق المدينة المنورة، شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز، شارع السلام، شارع صاري، شارع فلسطين، شارع حراء.